Stopy rosną, oprocentowanie lokat nie. "Premier osobiście będzie starał się zmusić banki do zmiany kursu"

Politruk to ktoś kto politycznie truje, a jak truje, tzn., że jest trucicielem. Zatruwa. Nie rozwiązuje żadnych problemów, nic nie buduje, nic nie naprawia jak się popsuło. Nie umie. Truje, bo to jego praca. Tylko to umie. Gdyby był uczciwy i umiał coś innego, to pewnie na swój zawód wybrałby coś mniej wstydliwego. Najwidoczniej anie wstydu, ani umiejętności nie ma. Zostało mu tylko trucie, więc truje. Jego bełkot nie jest godzien komentarza, chociaż są fachowcy, którzy poważnie mu odpowiadają, pukając się przy okazji w czoło. Rozmowa ekonomisty z politrukiem nic jednak nie da. Politruk nie jest od słuchania.Politruk jest od trucia.