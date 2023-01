Oto jak kurs złotego reaguje na decyzję Rady Polityki Pieniężnej

Złoty rano w środę był stabilny i zyskiwał w stosunku do dolara to, co stracił do niego wczoraj. USDPLN w godzinach wczesnopopołudniowych notowany był na poziomie ok. 4,39 zł, natomiast za euro płaciliśmy ok. 4,66 zł. Tuż po decyzji RPP za dolara płacono 4,41 zł, kurs euro z kolei podskoczył blisko granicy 4,67 zł.