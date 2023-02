Znowu trwa przecena polskich obligacji. Narasta też presja na kurs złotego

Tanieją polskie obligacje, słabnie kurs złotego

Gdy rentowności polskich obligacji idą w górę, nie jest to dobra sytuacja dla Polski. Wzrastają koszty obsługi polskiego długu, a rząd premiera Morawieckiego zadłuża Polaków na gorszych warunkach. Takich potrzeb jest sporo, bo deficyt budżetowy przekroczy tylko w tym roku 200 miliardów zł.

Pogarsza się też sytuacja polskiej waluty. Za część tych problemów może odpowiadać ogólne zaostrzenie warunków na światowych rynkach finansowych. Część jednak, jak podkreśla w swoim komentarzu Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, to już nasza polska specyfika.

Polska traci przez brak środków z KPO i problemy sektora bankowego

– Może ona przyczynić się do pogorszenia kondycji bankowego sektora, która przecież zawsze jest ważna dla siły waluty, a w czarnym scenariuszu wręcz prowadzić do makroekonomicznej destabilizacji polskiej gospodarki – stwierdza ekspert.

Rynkom z naszego regionu ciąży też mocny dolar, a wycenę ryzyka jeszcze podnosi rosyjska inwazja na Ukrainę

Tłem dla niekorzystnego dla złotego obrotu spraw jest mocny dolar, który odbija się dzięki sile amerykańskiej gospodarki. Ta z kolei wymusza rewizję oczekiwań odnośnie do polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Przed dwoma tygodniami zakładano, że cykl podwyżek stóp procentowych w USA zostanie sfinalizowany w marcu. Dziś uczestnicy rynku spodziewają się podwyżek także po posiedzeniach w maju i czerwcu. Oznaczałoby to wywindowanie stóp procentowych do przedziału 5,25-5,50 proc.