Kursy walut. Wariant delta ciąży złotemu

Minione posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej wraz z konferencją prasową NBP (w których podtrzymana została gotowość do wykonywania interwencji walutowych) przyczyniły się do spadku rynkowych stóp procentowych (głównie wypłaszczył się długi koniec krzywej FRA), co ogranicza pole do założenia szybszej normalizacji polityki pieniężnej w Polsce.