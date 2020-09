Kursy walut. Deflacja w strefie euro nie pomaga złotemu

Czwartek na rynku walutowym przyniósł umocnienie euro wobec dolara (eurodolar z ok. 1,18 wzrósł do 1,19) oraz stabilne notowania złotego wobec euro (kurs złotego oscylował wokół 4,45 za euro).

Głównym wydarzeniem dnia na rynkach walutowych było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) . Chociaż główne parametry polityki pieniężnej pozostały zgodnie z oczekiwaniami rynku bez zmian, to rynek pozytywnie przyjął zapewnienia Christine Lagarde, że chociaż EBC monitoruje kurs euro, to jednak nie targetuje konkretnego poziomu kursu euro, pomimo, że jego umocnienie przyczynia się do wzmacniania presji deflacyjnej w strefie euro (wraz ze spadającymi cenami surowców).

Ta deklaracja, prawdopodobnie również wraz z nieco gorszymi od oczekiwań danymi z USA o nowych zasiłkach dla bezrobotnych (wzrost do 884 tys. zamiast oczekiwanego spadku do 846 tys.) przyczyniła się do wzrostu kursu eurodolara do ok. 1,19.