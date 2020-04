Kursy walut. Dolar pokazuje siłę kosztem złotego

Jeszcze we wtorek wieczorem i w środę wczesnym porankiem kurs wymiany dolara na foreksie nie przekraczał 4,12 zł. Po godzinie 8:00 złoty zaczął się jednak wyraźnie osłabiać. Mniej więcej do południa mieliśmy pierwszą falę wzrostową, która wywindowała notowania dolara do 4,15 zł. W kolejnych godzinach doszło do kolejnego przyspieszenia i w szczytowym momencie kurs przebił 4,18 zł.