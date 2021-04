Kursy walut. Eksplozja optymizmu nie pomogła złotemu

Marcowa inflacja w USA wyniosła 2,6 proc. To niby nie tak dużo, szczególnie, że rok temu w marcu już spadała i pojawił się silny efekt bazy, szczególnie wynikający z cen energii. Inflacja bazowa to nadal tylko 1,6 proc.

Konsensus rynkowy przed piątkową publikacją cen producenta wynosił 2,4 proc., po niej zaś (ceny producenta wzrosły o 4,2 proc. rok do roku) 2,5 proc. Ostatecznie ceny wzrosły jeszcze nieco silniej (o 2,7 proc.) tymczasem rynek zareagował tak, jakby obawy o inflację właśnie prysły jak mydlana bańka – ceny obligacji wystrzeliły w górę, wysyłając Wall Street na kolejne szczyty i ciągnąc także notowania złota i eurodolara.

W dostępnych publicznie serwisach ekonomicznych próżno szukać racjonalnego wytłumaczenia tej reakcji. Najlepszy tekst, który znalazłem to że "komentarze Fed są uspokajające”.

Wydaje się, że lepszym tłumaczeniem jest proces schodzenia z pozycji gotówkowej przez Treasury, które zalewa rynek pieniądzem. Proces sam w sobie zagadkowy, bo jeśli faktycznie Treasury zejdzie z 1,6 biliona dolarów w lutym do 500 mld na koniec czerwca (na początek kwietnia był to już "tylko” około bilion) będzie to najszybsze efektywne luzowanie ilościowe w historii – tyle że w drugiej połowie roku (a być może nawet już wcześniej) Treasury będzie musiało pożyczyć znacznie większe ilości aby sfinansować gigantyczny deficyt.