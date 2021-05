Kursy walut. Fed uderza w dolara

Opublikowany w piątek raport z rynku pracy USA pokazał wzrost zatrudnienia o 266 tys. Oczywiście nie są to katastrofalne dane, ale rynek liczył na niemal milion oraz dalszy spadek stopy bezrobocia, co potwierdziłoby ekspresowe tempo ożywienia amerykańskiej gospodarki. Dlatego niewielki wzrost stopy bezrobocia (z 6 do 6,1 proc.) oraz sporo mniej nowych miejsc pracy zostało przyjęte jako rozczarowanie.