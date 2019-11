Kursy walut. Handlowa niekończąca się opowieść

Owszem protokół potwierdził to, że nie powinniśmy oczekiwać kolejnych obniżek stóp procentowych w USA, co jest raczej negatywną informacją dla giełd. Z drugiej jednak strony dla rynków liczy się w tym momencie tylko ciąg wydarzeń związanych z negocjacjami handlowymi.

Te wciąż nie mogą dojść do jakichkolwiek poważniejszych ustaleń dotyczących porozumienia fazy pierwszej. Powtarzane są jedynie te same sformułowania mówiące o tym, że porozumienie jest możliwe i dopracowywane są ostatnie szczegóły. W tym momencie jednak pojawiają się obawy, czy uda się w ogóle podpisać jakiekolwiek porozumienie jeszcze w tym roku, a w szczególności przed 15 grudnia.

To właśnie tego dnia mają wejść w życie nowe taryfy celne na produkty pochodzące z Chin, takie jak np. telefony komórkowe. Oznacza to, że popularne telefony Apple mogą znacząco zdrożeć na przełomie 2019 oraz 2020 roku, czyli w momencie, gdy sprzedaje się ich dosyć sporo. Sam Donald Trump odpowiadał wczoraj na pytania dziennikarzy w siedzibie Apple’a wskazując na to, że porozumienie handlowe nie zostało jeszcze podpisane ze względu na lekkie niezadowolenie ze strony Stanów Zjednoczonych, a same Chiny chcą mocno podpisania porozumienia.

Podkreślał on, że podpisanie porozumienia nie jest jeszcze pewne. Te słowa dodatkowo doprowadziły do lekkiej paniki na rynku. Co więcej Trump powiedział, że zamierza podpisać ustawę wspierającą protestujących w Hong Kongu, co będzie bardzo ciężkie do zaakceptowania przez Chiny.