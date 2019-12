Kursy walut. Inwestorzy nabrali apetytu na ryzyko

Złoty zakończył piątek wyraźnym wzrostem notowań w ślad za umacniającym się euro względem dolara. Już podczas sesji europejskiej EUR/USD wzrósł w okolice 1,12 co obniżyło notowania EUR/PLN do 4,266. Weekend minął bez nałożenia nowych cen przez USA na towary importowane z Chin. D.Trump wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi, w rezultacie nie zostały też wprowadzone cła odwetowe ze strony Pekinu.

Specjalne oświadczenie w tej sprawie umieszczono na stronach internetowych ministerstw obu stron, w tym chińskiego ministerstwa finansów. Chiny wyraziły nadzieję, że na zasadzie równości i wzajemnego szacunku możliwa będzie dalsza współpraca z USA. Choć D.Trump zapowiada, że 2 faza rozmów zacznie się natychmiast, Chiny dały jednak do zrozumienia, że przejście do kolejnego etapu rozmów uzależnione jest od wprowadzenia w życie uzgodnień 1 fazy.

Przez większą część tygodnia złoty pozostawał jednak w konsolidacji (na EUR/PLN pomiędzy 4,28-4,29) obserwując decyzyjne posiedzenia głównych banków centralnych. Fed wprawdzie oddalił ryzyko powrotu do cięć stóp (z komunikatu usunięto zdanie o „niepewności” wokół perspektyw dla gospodarki, a tzw. wykres kropkowy pokazał, że żaden z członków FOMC nie oczekuje obniżki stóp w 2020 r.), to jednak na konferencji prasowej J.Powell dał do zrozumienia, że nie należy też spodziewać się powrotu do cyklu podwyżek, o ile nie pojawią się „istotne zmiany” w perspektywach dla gospodarki.