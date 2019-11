Kursy walut. Jest opór na dolarze

O godz. 10:00 spodziewamy się ważnego odczytu krajowego: na temat dynamiki PKB w trzecim kwartale. Prognozy to 1,1 proc. w skali kwartału oraz 4,1 proc. rok do roku.

Rada Polityki Pieniężnej uważa, jak wynika z ostatniego jej komunikatu, że można się spodziewać spowolnienia dynamiki PKB w przyszłych miesiącach i kwartałach, niemniej ogólna koniunktura powinna pozostać dobra.

Co ze złotym w takiej sytuacji? Kurs złotego zależy bardziej od spekulacji i wpływu głównej pary walutowej, czyli eurodolara. Szczególnie tyczy się to samego dolara, gdzie poziom 3,90 - a taki z grubsza obecnie testujemy - odpowiada kursowi 1,10 na eurodolarze, tyle że tam to wsparcie, u nas opór. Teoretycznie zatem poziomowi 1,09 z początku października odpowiada na dolar-złotym rejon 4,00 - 4,02 zł (tam byliśmy półtora miesiąca temu).

Na euro notujemy kurs 4,29. U progu listopada byliśmy ponad 4,2 grosza niżej, ale u progu października czy pod koniec września - 10 groszy wyżej. Na razie mamy wstępny, lokalny opór.

Eurodolar pozostaje za to w rejonie 1,10. To dość charakterystyczny poziom, psychologicznie dobry jako wsparcie. Były zejścia nieznacznie niżej w dniu wczorajszym, ale nie doszło do jakiegoś spektakularnego przebicia - które mogłoby zaowocować wędrówką do 1,09, do minimów z przełomu września i października.

Dzisiejszy harmonogram jest mocno wypełniony danymi makro. Za nami już m.in. słabe dane o PKB Japonii (annualizowany wynik za III kw. to 0,2 proc., oczekiwano 0,8 proc., choć trzeba przyznać i to, że wynik z II kw. podwyższono z 1,3 proc. do 1,8 proc.).

Pojawiły się też wiadomości z Chin: sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 7,2 proc. r/r (oczekiwano 7,9 proc.), produkcja przemysłowa tylko o 4,7 proc. (zakładano 5,4 proc.), inwestycje o 5,2 proc. (a nie o 5,4 proc., na co liczono).

O 9:00 poznamy PKB Słowacji, Węgier i Czech. Godzina 10:30 przyniesie nam wieści o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii za październik, o 11:00 poznamy dynamikę PKB Strefy Euro za III kw., a prócz tego mamy o 14:30 inflację PPI w USA, zaś o 22:30 indeks PMI dla przemysłu Nowej Zelandii.

Poza tym usłyszymy przedstawicieli Rezerwy Federalnej (Quarles o 11:30, Clarida o 15:10, Evans tak samo, Powell o 16:00, Williams o 18:00, Bullard o 18:20).

