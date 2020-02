Kursy walut. Na fali lepszych nastrojów euro wróciło do 4,24 zł

Środa przyniosła dalsze umocnienie złotego. Kurs EUR/PLN chwilowo spadł poniżej 4,24 wobec 4,305 na początku tygodnia. Powrót pozytywnych nastrojów w stosunku do złotego, ale też i innych walut EM (m.in. czeskiej korony i węgierskiego forinta), to wynik nadal zmniejszającej się awersji do ryzyka na rynkach globalnych.