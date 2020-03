Kursy walut. Prognozy sugerują, że złoty póki co najgorsze ma za sobą

W ciągu miesiąca złoty osłabił się w stosunku do euro w skali nie widzianej od września 2011 roku. Kurs skoczył z 4,28 zł do niecałych 4,60 zł obecnie. A w pewnym momencie przekraczał nawet 4,63 zł.

To samo dotyczyło dolara, którego wycena w szczytowym momencie sprzed kilku dni sięgała prawie 4,30 zł oraz franka szwajcarskiego, który dobijał prawie do 4,40 zł. W obu przypadkach kursy wzrosły w ciągu miesiąca o 40-50 groszy.

Odnotowane w ostatnich dniach kilkuletnie rekordy na euro, dolarze czy franku rodzą pytania, o to co będzie dalej. Przecież epidemia w Polsce ciągle się rozwija i nie wiadomo kiedy zostanie opanowana. Inwestorzy starają się wyprzedzać wydarzenia i - jak sugeruje Konrad Białas z TMS Brokers - złoty najgorsze może mieć już za sobą.

Na tym odrabianie strat nie powinno się zakończyć. Na ten moment analityk TMS prognozuje, że w perspektywie kolejnego miesiąca euro może spaść do 4,45 zł, dolar do 4,12 zł, a frank do 4,21 zł. To oznaczałoby prawie 20 groszy mniej w porównaniu ze szczytami wyznaczanymi na kursach w ostatnich dniach.