Kursy walut. Silniejszy złoty przed danymi o PKB

Do paczki danych dołączyła inflacja producencka PPI, której dynamika wzrosła o 6,2 proc. r/r za kwiecień w porównaniu do oczekiwanych 5,9 proc., z kolei wzrost inflacji bazowej PPI został odnotowany o 4,1 proc. r/r w kwietniu (prognoza uczestników rynku wynosiła 3,7 proc.).

Do kwestii związanych ze średnim wzrostem cen w amerykańskiej gospodarce, dołączyły dane na temat rynku pracy. Odnotowano niższą od oczekiwań liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które wyniosły 473 tys. w ostatnim tygodniu vs 498 tys. poprzednio.

Pakiet amerykańskich danych z bieżącego tygodnia przyczynił się do wzrostu rynkowych stóp procentowych w USA, co otworzyło pole do umocnienia USD w krótkim terminie. W tym kontekście międzynarodowe rynki finansowe będą śledzić potencjalne zmiany w retoryce wypowiedzi Rezerwy Federalnej odnoszące się do prowadzonej polityki monetarnej.