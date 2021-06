Kursy walut. Silny dolar wpływa negatywnie na złotego

Silny dolar stanowi przeszkodę do umocnienie walut rynków wschodzących w tym złotego, co skutkowało utrzymaniem kursu złotego w pobliżu 4,55 za euro oraz wzrostowi kursu powyżej 3,83 za dolara.

Ostatni tydzień na rynku walutowym minął pod dyktando umocnienia amerykańskiego dolara w następstwie jastrzębiego zwrotu w retoryce Fed. Pomimo braku zmian głównych parametrów monetarnych (podwyższono jedynie stawki IOER oraz ON RRP) rynek ocenia ostatnie posiedzenie jako wstęp do normalizacji polityki pieniężnej.

Kurs złotego

Rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych może stanowić sygnał do umocnienia zarówno forinta oraz czeskiej korony, co przy gołębiej postawie RPP wpływałoby negatywnie na złotego w relacji do tych walut.

W ostatnich dniach złoty nie reagował istotnie na solidne dane z lokalnej gospodarki, które pokazały dalszą poprawę na krajowym rynku pracy, gdzie zatrudnienie wzrosło w maju o 2,7 proc. rok do roku, a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw o 10,1 proc. rok do roku.

W związku z tym publikowane w poniedziałek dane o produkcji przemysłowej oraz we wtorek na temat sprzedaży detalicznej, gdzie konsensus zakłada odpowiednio wzrost o 29 proc. rok do roku oraz 16 proc. rok do roku nie muszą stanowić sygnału do umocnienia złotego, gdyż pozytywny scenariusz makroekonomiczny jest w krótkim terminie wycenione, a robiące wrażanie wysokie dynamiki tych danych wynikają w dużym stopniu z efektu niskiej bazy statystycznej. Zakładamy, że w najbliższym czasie kursy złotego wobec euro pozostanie wyraźnie powyżej 4,50, a wobec dolara w okolicach 3,80.