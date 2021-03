Kursy walut. Wyniki badań nad szczepionką AstraZeneca dały impuls do umocnienia euro

W poniedziałek polska waluta zyskała w relacji do euro - kurs złotego wobec euro zakończył handel poniżej 4,595. W relacji do dolara rodzima waluta również zyskała, gdzie kurs wobec dolara notowany był pod poziomem 3,85. Natomiast eurodolar notowany był powyżej 1,19.

Na rynku walutowym, początek tygodnia przyniósł umocnienie euro w stosunku do dolara. Impuls w postaci opublikowanych danych III fazy badań nad szczepionką AstraZeneca dał sygnał do pozytywnego sentymentu wobec wspólnej waluty.

Badania wykazały skuteczność środka na poziomie 79 proc. Bezpieczeństwo preparatu podtrzymuje w dalszym ciągu WHO oraz Europejska Agencja Leków, które namawiają kraje do zachowania ciągłości w stosowaniu szczepień.

Proces kontynuowania podawania szczepionek istotny jest z punktu widzenia Unii Europejskiej, aby wypełnić lukę w globalnym wyścigu szczepień wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie w mniej niż 60 dni administracji prezydenta Joe Bidena udało się zaszczepić ponad 100 mln obywateli. Biden podkreśla, że do końca maja każdy dorosły obywatel będzie miał możliwość zaszczepienia, co może pozwolić na zniesienie restrykcji w USA i tym samym przyczynić się do umocnienia dolara w stosunku do euro.