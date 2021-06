Kursy walut. Złoty kolejny dzień słabnie. Oto powody

Od końca marca do początku czerwca na rynku walut bardzo dobrą passę miał polski złoty. Kurs euro w tym czasie spadł o ponad 20 groszy. Jeszcze bardziej staniał dolar. Pierwsze dni tego miesiąca upłynęły na stabilizacji notowań. Za to ostatnie dni przyniosły zwrot sytuacji.

Wtorek to szósty dzień (roboczy) z rzędu, gdy kurs dolara idzie w górę. W ubiegłym tygodniu amerykańska waluta chodziła po 3,65 zł, a teraz jest już w okolicach 3,74 zł. W tym samym czasie euro zdrożało z 4,45 do prawie 4,53 zł. To najwyższe kursy od miesiąca.