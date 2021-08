Kursy walut. Złoty osłabia się do głównych walut

Odczyty inflacji z Niemiec, które poznaliśmy o poranku wypadły zgodnie z oczekiwaniami, co nie przełożyło się na właściwe na żaden ruch na euro, niemniej popołudniowe dane z USA powinny zapewnić nieco większe ruchy na dolarze, co w konsekwencji może mieć także przełożenie na pary walutowe z polskim złotym.

Jeśli chodzi o główną parę walutową - EURUSD, notowania coraz śmielej zbliżają się do kluczowej strefy wsparcia, która wypada przy 1,1700. Jeżeli doszłoby do jej przekroczenia, niewykluczone będzie przyspieszenie przeceny, nawet w kierunku 1,1600, gdzie znajdują się minima z września i listopada ubiegłego roku.

Patrząc z kolei na polskiego złotego, notowania USDPLN zdołały przekroczyć poziom 3,90 zł, a także lipcowe szczyty, przez co kurs znalazł się na poziomach niewidzianych od kwietnia. Jeżeli obecny sentyment nie ulegnie zmianie, to w średnim terminie niewykluczony będzie ruch nawet w kierunku tegorocznych maksimów, które znajdują się przy 3,98 zł.

Sporo będzie zależało do dzisiejszej publikacji danych z USA. Oczekiwania co do CPI wskakują na delikatny spadek dynamiki w ujęciu rocznym - z 5,4 do poziomu 5,3 proc., z kolei wskaźnik bazowy ma wynieść 4,3 proc. (poprzednio 4,5 proc.).