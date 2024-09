Lisner przejmuje Graala. Czołowy polski producent kupiony przez niemieckiego giganta

Klub 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fundusz wyszedł z inwestycji, bo po to są fundusze, żeby wchodzić i wychodzić z zyskiem, a prywatny człowiek przy okazji skeszował (skorzystnie sprzedał) swój biznes. Nie każdy chce tyrać do starości, więc nie rozumiem kwiku. Też próbuję się ze wspólnikiem skeszować, fundusz nam pomaga w negocjacjach. Po to my założyliśmy spółkę, w którą oni potem zainwestowali, żeby doprowadzić ją do sensownej wyceny i sprzedać. 10 milionów euro starczy mi na spokojną emeryturę. Wcześniejszą. Więcej mieć nie muszę. Po co mi dalej zarabiać gdy nie mam czasu wydawać ? A tu chodzi o duuuużo większe pieniądze.