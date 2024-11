Niemiecka gospodarka w największym kryzysie od dekad. Tak może stracić na tym Polska

Niemiecki przemysł przeżywa najgłębszą zapaść w powojennej historii. Publicysta Marek Budzisz wskazuje pięć głównych przyczyn problemów niemieckiej gospodarki opisanych przez "The Ecomomist": trzy kluczowe sektory przemysłu są w kryzysie, produkcja przemysłowa spadła, inwestycje maleją w 12 z ostatnich 20 kwartałów, inwestycje zagraniczne również spadają, a PKB zmniejsza się drugi rok z rzędu.

Od 2017 roku produkcja przemysłowa, nie licząc budownictwa, spadła o 16 proc . Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że w 12 z ostatnich 20 kwartałów odnotowano spadek inwestycji przedsiębiorstw. Obecnie znajdują się one na poziomie z początku pandemii .

Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego , niemiecka gospodarka urośnie w przyszłym roku zaledwie o 0,8 proc. Wśród największych rozwiniętych gospodarek świata tylko Włochy mają notować równie niski wzrost. Inwestorzy zagraniczni masowo wycofują kapitał z niemieckiego rynku , co dodatkowo pogarsza perspektywy gospodarcze.

Fundamentalne problemy niemieckiej gospodarki

Właśnie relacje z Chinami stanowią kolejne wyzwanie dla niemieckiej gospodarki. Państwo Środka z lukratywnego rynku zbytu przekształciło się w groźnego konkurenta. W 2020 roku Chiny przyjmowały 8 proc. niemieckiego eksportu, w tym roku będzie to już tylko 5 proc. "Zamiast importować niemieckie dobra inwestycyjne, chińscy producenci stali się konkurentami" - wskazuje ekonomistka DWS Elke Speidel-Walz cytowany przez "The Economist".

Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje wśród dostawców części samochodowych, którzy zatrudniają jedną trzecią wszystkich pracowników branży motoryzacyjnej. Samochody elektryczne wymagają znacznie mniej części niż pojazdy spalinowe, co uderza w wyspecjalizowane firmy inżynieryjne.

Tysiące miejsc pracy do likwidacji

Firma ZF Friedrichshafen, drugi największy niemiecki dostawca motoryzacyjny, planuje do 2028 roku zlikwidować nawet 14 tysięcy miejsc pracy w Niemczech - to jedna czwarta krajowego zatrudnienia. Według szefa firmy Holgera Kleina branża motoryzacyjna w Europie mierzy się z najtrudniejszym okresem w swojej historii .

Ekonomiści ostrzegają, że Niemcy wchodzą w okres strukturalnie niskiego wzrostu. Według Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych potencjalne tempo wzrostu gospodarczego spadło z 1,4 proc. do zaledwie 0,4 proc., głównie z powodu niedoborów pracowników i słabego wzrostu produktywności. Siegfried Russwurm, prezes Federacji Przemysłu Niemieckiego, ostrzega, że do 2030 roku może zniknąć jedna piąta niemieckiej produkcji przemysłowej .

Europa wchodzi w okres stagnacji

Kryzys niemieckiej gospodarki jest tylko najsilniejszym objawem słabości "starej Unii". jak zauważa w swojej analizie Jakub Rybacki, dyrektor Programu Big Data, Akademia Leona Koźmińskiego, gospodarka wspólnoty wchodzi w okres stagnacji po szoku energetycznym, zmuszając państwa członkowskie do poszukiwania nowych modeli rozwojowych. Polska będzie musiała stawić czoła wyzwaniom związanym z utratą korzyści z integracji z niemieckim łańcuchem dostaw i koniecznością adaptacji do nowych modeli biznesowych.

Rok 2024 pozostaje trudnym okresem dla państw UE, z niską aktywnością w sektorze przemysłowym i budowlanym. Mimo pewnych optymistycznych sygnałów, takich jak stabilizująca się inflacja i rosnące płace, sytuacja nadal jest daleka od idealnej. Prognozy wskazują, że PKB strefy euro wzrośnie o 0,8% w 2024 r. i 1,3% w 2025 r., co jest słabym wynikiem w porównaniu do USA i innych rozwiniętych gospodarek. W 2025 r. stagnacja dotknie także Francję i Włochy, obok Niemiec.

Konkurencyjność przemysłu UE słabnie, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. W sierpniu 2024 r. liczba rejestracji samochodów w UE spadła o 18,3 proc. w porównaniu do 2023 r., co wskazuje na trend spadkowy. Produkcja samochodów w Niemczech i Francji również spadła, a fabryki samochodów elektrycznych ograniczają produkcję. Włoskie fabryki Stellantis i niemieckie fabryki Volkswagena odczuwają znaczne spadki produkcji, co wpływa na ogólną wydajność przemysłu motoryzacyjnego w UE.