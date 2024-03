Od zera do trzech miliardów złotych. "Jesteśmy u progu rewolucji"

"Biznes Klasa" to program money.pl dostępny w serwisie YouTube. Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z obecnymi i byłymi szefami największych firm, a także z ludźmi z otoczenia biznesu – o ich życiu, biznesie, zarobkach i wielu innych sprawach.

Zapraszamy na rozmowę z Jakubem Dwernickim, założycielem i udziałowcem spółek cyber_Folks i Vercom, których giełdowa kapitalizacja przekroczyła 3 mld zł. Jego spółki obsługują ponad 350 tysięcy klientów w 18 krajach, a sam Dwernicki ma na koncie około 50 przejęć. Teraz jego celem jest wejście do grona "jednorożców", czyli spółek o kapitalizacji przekraczającej miliard dolarów.

Na czym i ile zarabiają spółki Jakuba Dwernickiego?

– Praktycznie połowa komunikacji, która wiąże się z e-commerce, zamówieniami, dostarczaniem paczek czy z informacją z dużej sieci handlowej o promocji jest realizowana przez nas – mówi Jakub Dwernicki. Firmy Dwernickiego odpowiadają także za wysyłkę blisko miliarda e-maili marketingowych, a na jego serwerach utrzymywana jest jedna trzecia polskich stron internetowych.

W całym 2023 roku przychody grupy cyber_Folks wyniosły 479,9 mln zł (wzrost o 22,4 proc. rok do roku), a skorygowana EBITDA 141,3 mln zł (wzrost o 36,4 mln zł). Teraz firma wprowadza na rynek kreator stron WWW oparty na sztucznej inteligencji. Dzięki tej technologii stworzenie strony internetowej może zająć zaledwie 93 sekundy, a Dwernicki marzy, że będzie to kolejny krok w drodze do kapitalizacji na poziomie miliarda dolarów.

Sztuczna inteligencja. Czy przed nami eksplozja nowych biznesów?

Według Jakuba Dwernickiego sztuczna inteligencja otworzy zupełnie nowe możliwości biznesowe i będzie początkiem wielu nowych biznesów. Czy możemy porównać to do sytuacji sprzed 25 lat, gdy na rynek wchodziły pierwsze telefony komórkowe?

– Jesteśmy u progu rewolucji. Oczywiście tych wyzwań jest ogromna masa. Z jednej strony te związane z przekształceniem rynku pracy, które dla wielu osób może być nawet traumatyczne w jakiś sposób. Z drugiej strony jest to nieuchronny postęp. Z trzeciej strony pojawiają się jakieś wizje takie rodem z Terminatora. Uważam, że jako ludzie jesteśmy nadal daleko przed tym, co możemy stworzyć. Wracając trochę do tego porównania do telefonów komórkowych z lat 90. i dwutysięcznych, to tylko pokazuje, jaka gigantyczna możliwość rozwoju jest przed nami – mówi Dwernicki.

Duża zmiana na rynku pracy? Programiści tracą pracę

Spowolnienie gospodarcze zebrało duże żniwo w branży technologicznej. Według wyliczeń ujawnionych w raporcie Challenger, Gray and Christmas, w 2023 r. branża technologiczna zwolniła 168 032 pracowników. Zwalniały nie tylko małe firmy, ale i giganci technologiczni, m.in. Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta.

O ile rok temu na jedno ogłoszenie na stanowisko dewelopera dostawaliśmy w krótkim okresie trzy CV, dzisiaj dostajemy sto. Wrócił trochę rynek pracodawcy. Niestety ta nadwyżka zapotrzebowania na programistów przez jakiś czas, w ogóle na pracowników IT, doprowadziła do pewnego rodzaju takich patologii – dodaje Dwernicki.

Ile jest ściemy w branży innowacji i start-upów?

Ile zatem w branży innowacji jest ściemy? – Nie chciałbym jakoś zabrzmieć niepopularnie, ale boję się, że jest sporo, niestety. To jest wina po części tych, którzy tę ściemę generują, ale też po drugiej stronie tych, którzy tę ściemę kupują. (...) Mam wrażenie, że wielu start-upowców podchodziło do tego tak, że biznes jest po to, żeby zdobywać kolejną rundę finansowania – mówi Jakub Dwernicki.

Według gościa "Biznes Klasy" kluczowe były ostatnie cztery lata, zwłaszcza po pandemii COVID-19.

– Ogromna ilość taniego pieniądza, który w coś trzeba było zainwestować i na siłę czasem te pieniądze były wydawane. My jako taka spółka twardo stąpająca po ziemi, dbająca o organiczny wzrost, dbająca o zarabianie pieniędzy, o wypłacanie dywidendy inwestorom, w ogóle o generowanie dodatnich przepływów, mieliśmy problem z nierównym rynkiem. Ktoś dostawał pieniądze za darmo w zasadzie i mógł zatrudniać dużo pracowników, wydawać na reklamę, a my musieliśmy z tym konkurować. To było dosyć trudne. Dzisiaj te czasy się skończyły – mówi Dwernicki.

