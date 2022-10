Odprawy dla rządów Johnsona i Truss. Policzyli, ile to będzie kosztować

Dwukrotna zmiana rządu w Wielkiej Brytanii zaowocowała tym, że od początku roku aż 79 posłów zrezygnowało lub zostało zwolnionych ze stanowisk rządowych, z czego 71 jest uprawnionych do odpraw wynoszących ponad 10 tys. funtów - niezależnie od tego, jak długo sprawowali urząd. Jedynym warunkiem jest to, że nie mogą powrócić na stanowisko rządowe w ciągu trzech tygodni od jego opuszczenia.

Najwyższe odprawy dla Liz Truss i Borisa Johnsona

Kwasi Kwarteng, były minister finansów w jej rządzie, jest uprawniony do prawie 17 tys. funtów, co przekłada się na 444 funtów za każdy dzień pełnienia stanowiska, i jest to ponad dwa razy więcej, niż w tym czasie zarobił. Pod względem stosunku odprawy do zarobków rekordzistą jest były wiceminister handlu Conor Burns, który w październiku - po miesiącu na stanowisku - został zwolniony z rządu Truss w związku z zarzutami niewłaściwego zachowania podczas konferencji Partii Konserwatywnej. Jego zarobki jako członka rządu wyniosły przez ten czas 2602 funty, a przysługująca mu odprawa to 7290.