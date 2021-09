Oszustwo doskonałe. Dzwoni "twój bank", a po chwili konto jest puste

Rtv 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To dobrze ze bank wiedział ,ze oszuści założyli drugie konto w tym banku.U mnie oszuści założyli drugie konto w banku PKO BP ,ale bank nic nie wiedział ze mam drugie konto w tym banku ,ponieważ nie ma podglądu na konto pko bp Inteligo, a tutaj mi założyli konto w styczniu tego roku i robili co chcieli aż do teraz