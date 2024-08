Pierwszy samodzielny budżet ekipy Tuska. Ekonomista tłumaczy, co się za nim kryje

W środę premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zaprezentowali główne założenia budżetu na rok 2025 . To pierwszy od początku przygotowany przez koalicję 15 października budżet. Jedną z najistotniejszych wartości jest wielkość deficytu. Ma on być o 100 mld zł wyższy od tegorocznego i sięgnąć 289 mld zł.

Szef resortu finansów olbrzymi skok tłumaczył porządkami po poprzednikach . Ekipa Mateusza Morawieckiego przesuwała mnóstwo wydatków do zewnętrznych funduszy, które w polskiej metodologii do deficytu się nie zaliczają . Gabinet Tuska chce z tą praktyką - przynajmniej w części - skończyć.

W czwartek wieczorem na stronach resortu finansów opublikowano coś więcej niż same tylko założenia - projekt budżetu wraz z załącznikami . To pozwala znacznie lepiej ocenić finansowy plan rządu.

Miała być przejrzystość finansów, jest skomplikowany budżet

Arkadiusz Balcerowski, ekonomista mBanku, wskazuje na dwa istotne aspekty dokumentu. - Na wstępie należy zwrócić uwagę, że tegoroczny budżet jest dość skomplikowany , co zostało odzwierciedlone w skrajnie różnych prognozach deficytu sektora centralnego i całego sektora general government - komentuje w rozmowie z money.pl Balcerowski.

- Z jednej strony deficyt w sektorze centralnym sięgnąć ma aż 7,3 proc. PKB, zaś w GG 5,5 proc. Różnica pochodzi głównie z dwóch aspektów. Po pierwsze, rząd zaczyna częściowo włączanie zadłużenia BGK i PFR do sektora centralnego. Z tego względu w przyszłym roku planowany jest wykup obligacji COVID-owych właśnie ze środków budżetowych. Łącznie to kwota odpowiadająca 1,6 proc. PKB. Wykupu tego nie zobaczymy już w deficycie GG, który sporządzany jest według metody memoriałowej (stosuje się ją w Polsce - przyp. red.), a nie kasowej (która jest używana przez UE - przyp. red.) - wylicza.

- Po drugie, w przyszłym roku czeka nas reforma finansów jednostek samorządu terytorialnego, która uszczupli dochody budżetowe o kolejne 0,6 proc. PKB . Jednocześnie reforma ta nie będzie miała wpływu na sektor GG, który zawiera też sektor samorządowy. Skorygowany o te wielkości deficyt sektora centralnego wyniósłby ok. 200 mld zł zamiast 289 mld zł - wyjaśnia.

Rząd pożyczy więcej niż w tym roku

Skoro deficyt jest większy, rząd będzie musiał zwiększyć zadłużenie. - Powyższe rozważania mają też konsekwencje dla szacowanych potrzeb pożyczkowych netto, czyli bez uwzględnienia odsetek, które rząd widzi na poziomie blisko 367 mld zł. To znaczny wzrost wobec szacowanych potrzeb tegorocznych w wysokości 216 mld zł. Taki jest plan wykonania wobec zapisu w ustawie budżetowej w kwocie 252 mld zł - tłumaczy ekspert.

- Niemniej faktyczne potrzeby netto powinny zostać skorygowane o wartość zapadających obligacji PFR i BGK i wynieść ok. 304 mld zł. Należy pamiętać, że inwestorzy trzymający obecnie papiery PFR/BGK powinni chętnie zamienić je na Skarbowe Papiery Wartościowe, które Ministerstwo Finansów wyemituje w przyszłym roku w celu zrolowania zadłużenia instytucji pozabudżetowych. To wciąż istotny wzrost w porównaniu z 2024, ale jednak znacznie mniejszy - dodaje.

Skąd pieniądze? Chętnych do pożyczania nie powinno zabraknąć

Zdaniem eksperta nie powinno być problemu ze znalezieniem chętnych do finansowania zadłużenia państwa . Przemawia za tym kilka istotnych czynników, które można uznać za swego rodzaju bufory bezpieczeństwa rządu. - Po pierwsze, środowisko spadających stóp procentowych, tak w Polsce (choć wszystko jeszcze zależy od decyzji RPP - przyp. red.), jak i za granicą, powinno sprzyjać popytowi na papiery stałokuponowe, czyli np. obligacje o stałym oprocentowaniu - wskazuje ekspert.

- Po drugie, w przyszłym roku MF może w końcu uciec się do emisji bonów skarbowych, na które istotny popyt powinien zostać zgłoszony przez sektor bankowy. Po trzecie, w przyszłym roku spodziewamy się wzrostu podaży kredytu, co oznaczać będzie więcej przestrzeni do absorpcji dodatkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW)- wylicza Arkadiusz Balcerowski.