Wszystko, co wiemy o budżecie. Tyle rząd wyda na nowe i stare świadczenia

Budżet 2025. Kluczowe liczby

Rekordowe wydatki na zdrowie i obronność

Ministerstwo Finansów przekazuje, że w 2025 roku rząd zabezpieczył rekordowo wysokie środki na opiekę zdrowotną. "zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie to co najmniej 6,5 proc. PKB, czyli co najmniej 221,7 mld zł" - czytamy w dokumencie. Resort dodaje, że oznacza to wzrost wydatków na opiekę zdrowotną o prawie 31 mld zł, czyli o ok. 16 proc. w porównaniu do 2024 roku.