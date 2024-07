PKP Cargo tłumaczy się z decyzji. "Chcemy uratować spółkę"

Robert 22 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz zaproponują przekwalifikowanie na fryzjerów tak jak kiedyś proponowali górnikom. Za przykładem Opposition fuhlera, który jak wrócił z Berlina to ogłosił że osiągnął cel w 100 procentach a zapisy są w konkluzjach tj. zgodę na budowę tarczy antyrakietowej nad naszym niebem, jak wyjechał to media niemieckie i francuskie pisały, że nie będzie żadnej tarczy za pieniądze UE. Tak się okłamuje polaków, kłamią od rana do nocy a lemingi to kłamstwo powielają.