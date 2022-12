Polska potrzebuje dyskusji o strefie euro. O tym się nie mówi

Realista 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Zaczyna się szukanie kolejnego naiwniaka do Euro, a raczej Zeuro. Mam nadzieję, że Polska nie zrezygnuje ze złotówki, bo wszystkie ceny poszybują do góry o conajmniej 50%. Żaden kraj poza południem EU i Niemcami nie skorzystał na Euro. Brakuje pieniążków to pchają na następnych żeby ta fikcja jeszcze trochę pociągnęła. Martwego słonia nie ożywi się ciągnąc go za ogon, co najwyżej można go przesunąć parę mętrów dalej to prawie chodzi na własnych nóżkach…