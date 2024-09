Problemy z dostępem do gotówki na terenach dotkniętych powodzią

Mieszkańcy regionów dotkniętych kataklizmem miewają problemy z dostępem do środków. Przedstawiciele Santandera informują o możliwych przerwach w działaniu placówek i bankomatów na obszarach dotkniętych powodzią. Bank zapewnia, że środki klientów są bezpieczne, a usługi zostaną przywrócone, gdy tylko będzie to możliwe. Klienci są zachęcani do korzystania z internetowej wyszukiwarki lub infolinii w celu sprawdzenia dostępności usług.