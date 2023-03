Rosjanie z limitami wypłat. Bank Centralny przedłuża ograniczenia

Przypomnijmy, że Bank Rosji uderzył w portfele Rosjan w marcu ubiegłego roku, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Rosyjski bank centralny ogłosił wtedy, że obywatele posiadający rachunki w walutach obcych nie będą mogli wypłacić więcej niż 10 tys. dolarów . Te ograniczenia teraz przedłużono do 9 września.

Poplecznicka Putina szefową Banku Rosji

Szefową Banku Rosji jest Elvira Nabiullina, która objęła to stanowisko 10 lat temu. Wcześniej przez wiele lat była doradcą ekonomicznym Władimira Putina. To ona w dużej mierze odpowiada za to, że rosyjska gospodarka przez ostatnie miesiące próbowała bronić się przed sankcjami.