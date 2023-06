Rynki wyceniają skutki zbrojnego buntu w Rosji. Rubel najsłabszy od prawie półtora roku

W poniedziałek rano dolar podrożał o 2,1 proc. do poziomu 86,5 rubla za amerykańską walutę . Wcześniej obserwowano nawet 87,23, czyli najwyższy od końca marca 2022 r., czyli pierwszych czterech tygodni wojny w Ukrainie.

Zbrojny bunt wagnerowców. Skutki dla gospodarki

Rynki od poniedziałku będą wyceniały skutki weekendowych wydarzeń w Rosji, gdzie doszło do zbrojnego buntu właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, który trwał ok. doby.

W sobotę najemnicy należącej do Prigożyna Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę. Domagał się "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wieczorem w sobotę Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Putinem.