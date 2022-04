Siła rubla to oznaka słabości Rosji. Zderzenie jej waluty z rzeczywistością będzie bolesne

Zwraca uwagę, że narzędzia, których Kreml użył do ratowania rosyjskiego rubla, sprawiają, że wygląda on jak waluta potiomkinowska. "Jak fałszywe fasady zamówione przez księcia o tym samym imieniu, aby oszukać cesarzową Katarzynę II i przekonać ją, że rosyjskie wsie są zamożne" - pisze Reuters.

Bank centralny Rosji od 24 lutego podwoił główną stopę procentową z 9,5 do 20 proc., zmusił rosyjskich eksporterów do przeliczania przychodów w walutach zagranicznych na ruble, a także objął kapitałową kontrolą większość gospodarki Rosji. Reuters przypomina też, że Władimir Putin chce zmusić zagranicznych kontrahentów, kupujących rosyjski gaz i ropę, do płacenia za nie w rublach.