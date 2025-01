"System dorabiania". Samorządowcy wymieniali się stołkami

Wymiana stołków w samorządach

Natomiast Wrocław z woj. śląskiego wspierał prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, którzy przez cztery lata (do połowy lipca 2024 r.) dorabiał we Wrocławskich Mieszkaniach. Jest to spółka działająca na wrocławskim rynku nieruchomości od 2007 r. i powołano ją w celu zarządzania nieruchomościami należącymi do gminy Wrocław. Ale to nie wszystko. Bazylak, także przez cztery lata, wspierał ZBM-TBS Zabrze.