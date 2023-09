W Niemczech wydarzyło się coś, co uderzy w Polskę. Tąpnięcie ważnego wskaźnika

Produkcja przemysłowa w Niemczech w lipcu była o 0,8 proc. niższa niż w czerwcu . To wynik znacznie gorszy od przewidywań analityków, którzy prognozowali -0,5 proc. W ujęciu rocznym współczynnik obniżył się o 2,1 proc. W czerwcu spadek produkcji w ujęciu miesięcznym wyniósł z kolei 1,4 proc. (po korekcie), a w porównaniu z rokiem poprzednim -1,5 proc.

Niemieckie ministerstwo komentuje: Ożywienie? Nie do przewidzenia

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki komentuje te dane dość lakonicznie. Zauważa, że produkcja przemysłowa jeszcze nie wróciła do normy. Resort przyznaje też, że "zauważalne ożywienie produkcji przemysłowej nie jest jeszcze do przewidzenia".

Niemcy ponownie "chorym człowiekiem Europy"?

Czwartkowe dane to kolejny zły sygnał, który napływa z Niemiec. Kilka dni temu poznaliśmy bowiem wartość PMI, parametru obrazującego koniunkturę. Ta spada w całej strefie euro, jednak to w Niemczech współczynnik pogarsza się - jak pisaliśmy - w sposób najwyraźniejszy. Wskaźnik dla usług osiągnął w lipcu poziom 47,3 pkt. Miesiąc wcześniej wynosił 52,3 pkt. A skoro spadł tak głęboko poniżej poziomu 50 pkt., oznacza to nic innego niż dekoniunkturę.