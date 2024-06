Wakacje kredytowe od dzisiaj na nowych zasadach. Kto może skorzystać?

To rozwiązanie jest dostępne dla klientów banków, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w złotych przed datą 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z zasadami programu, możliwe jest zawieszenie spłaty kredytu na okres czterech miesięcy. Dwa z nich przypadać będą na okres od czerwca do sierpnia, a kolejne dwa miesiące na okres od września do grudnia.