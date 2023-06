Waloryzacja składek emerytalnych. ZUS dopisze na nasze konta dziesiątki tysięcy złotych

ZUS co roku waloryzuje środki na kontach ubezpieczonych - tak, by nie traciły na wartości przez inflację. Waloryzacja przeprowadzana jest 1 czerwca i dotyczy wszystkich pieniędzy, uzbieranych na naszym koncie do końca 2022 roku. W maju resort rodziny poinformował, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne wynosi w tym roku 114,4 proc. To oznacza, że środki na naszych indywidualnych kontach emerytalnych urosną o 14,4 procenta.

Jak wyliczał "Fakt" po ogłoszeniu decyzji ws. wysokości wskaźnika waloryzacji, jeśli ktoś ma dziś na koncie w ZUS 400 tys. zł, to kwota ta urośnie aż o 57 tys. zł. W przypadku uzbieranych 500 tys. zł, będzie to już 72 tys. zł. Im więcej mamy na koncie, tym więcej zostanie nam dopisane. Serwis Interia przypomina natomiast, że zwaloryzowane zostaną też pieniądze na subkontach emerytalnych - w tym roku o 9,2 proc.

Nowe emerytury w górę od połowy roku

Pozytywne skutki waloryzacji odczują te osoby, które dopiero zamierzają przejść na emeryturę - z wnioskiem warto zaczekać co najmniej do lipca, bo wtedy świadczenie będzie wypłacane już ze zwaloryzowanych środków.

Emerytury w górę od 1 marca

1 marca do 1588,44 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.