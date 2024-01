Widmo paraliżu się oddala. Joe Biden podpisał ważny dokument

Biały Dom ogłosił w piątek, że Joe Biden podpisał prowizorium budżetowe , gwarantujące finansowanie instytucji federalnych do 1 marca. To już trzeci tego typu dokument, pod którym prezydent złożył swoją parafkę.

Spór polityczny o budżet

Wezwała zarazem Republikanów w Kongresie do szybkiego chwalenia pełnego budżetu bez głębokich cięć budżetowych. Domagała się też do przegłosowania dodatkowych środków na wsparcie dla Ukrainy.

Prowizorium budżetowe jednak gładko przeszło przez obydwie izby Kongresu i to pomimo sprzeciwu skrajnego skrzydła Partii Republikańskiej, domagającej się cięć wydatków. Ustawa ta przewiduje zwiększenie poziomu wydatków o 28 mld dolarów w stosunku do 2023 r., choć wliczając w to inflację, stanowi to realną obniżkę.