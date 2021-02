Wynagrodzenia w budżetówce. Mundurowym powodzi się lepiej

opalkaka 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

mundur to symbol. Symbol sprzedania się. Nosisz mundur, przestajesz myśleć. Masz wykonywać rozkazy, a od myślenia są inni (często jeszcze głupsi od ciebie). Masz lewe ręce do roboty - idziesz do mundurówki. Myślenie nie idzie ci najlepiej - idziesz do mundurówki. Nie przepracujesz się, nie wysilisz mózgu, pensyjka dobra (bo inni na ciebie robią), a za kilka lat niezła emeryturka. Trzeba tylko wyrzec się człowieczeństwa, ot nieważny szczególik.