Wzrost spożycia alkoholu w Polsce. Eksperci biją na alarm i wskazują główny problem

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol stanowi jeden z głównych czynników ryzyka zdrowotnego. Jego nadużywanie przyczynia się do rozwoju wielu chorób przewlekłych, w tym nowotworów, chorób serca, wątroby i trzustki, a także chorób psychicznych. Jest również przyczyną licznych wypadków drogowych, aktów przemocy domowej oraz problemów społecznych takich jak bezrobocie czy ubóstwo.

Raport Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2021 roku (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) szacuje koszty społeczno-ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu na 93,3 miliarda złotych. W latach 2002-2017 odnotowano ponad 220 tysięcy przedwczesnych zgonów związanych z alkoholem. Do tej sumy należy dodać koszty hospitalizacji, opieki zdrowotnej oraz wydatki na system wymiaru sprawiedliwości, a także utracone korzyści ekonomiczne wynikające z obniżonej produktywności osób dotkniętych chorobą alkoholową.

Ekonomiczna dostępność alkoholu rośnie

Krytycznie do cen alkoholu odniósł się jeden z najważniejszych ekspertów. - W Polsce alkohol tanieje w stosunku do naszych zarobków , jego cena nie nadąża za wzrostem gospodarczym. A im wyższa dostępność ekonomiczna, tym wyższa konsumpcja. Alkohol jest według mnie absurdalnie tani - stwierdził w rozmowie z Bankierem dr hab. n. med. Łukasz Balwicki, krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego.

Krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego zwraca uwagę, że niska cena alkoholu sprzyja zarówno stałej konsumpcji, która może prowadzić do uzależnienia, jak i okazjonalnemu nadużywaniu. Promocje i atrakcyjne ceny zachęcają konsumentów do kupowania większych ilości , niż początkowo planowali.

Potrzeba kompleksowych rozwiązań

Zdaniem prof. Balwickiego konieczne jest kompleksowe podejście do problemu, obejmujące ścisłe egzekwowanie przepisów dotyczących sprzedaży i reklamy alkoholu, a także szeroką edukację społeczeństwa. Same działania informacyjne nie przyniosą jednak oczekiwanych rezultatów , jeśli nie zostaną wsparte konkretnymi zmianami prawnymi.

- Jeżeli nie zmienimy podatków, nie ograniczymy reklamy, a tylko uruchomimy kampanię mówiącą, że alkohol jest szkodliwy, to nie przyniesie to efektu. Doświadczenia z różnych krajów pokazują, że kampanie edukacyjne - czy to w nikotynie, czy alkoholu - muszą być elementem pewnego strategicznego działania, całościowej zmiany - dodał.