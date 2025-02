Zaczynał od sprzedaży śpiworów z malucha. Doszedł do miliardowych obrotów

"Biznes Klasa" to program money.pl dostępny na YouTube. Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z przedsiębiorcami - o ich życiu, biznesie , zarobkach i wielu innych sprawach. Gościem ostatniego odcinka był Igor Klaja, założyciel spółki OTCF, która jest właścicielem marki 4F. Zobacz całą rozmowę na kanale " Biznes Klasa " na You Tube.

Maluch, Łada Samara i regułka wykuta na blachę

Malucha trzeba było szybko zamienić na Ładę Samarę, bo do tego pierwszego wchodziło za mało towaru. - Wówczas byłem bardzo nieśmiałym chłopcem, bo wtedy miałem 19 lat i bardzo się stresowałem kontaktem z jakimś kontrahentem. Pamiętam, że sobie wymyśliłem, że się będę przedstawiał jako przedstawiciel jakiejś tam firmy. Nawet nie chciałem mówić, że to jest moja firma, bo myślałem, że wezmą mnie za wariata. Wyglądałem dość młodo jako 19-letni chłopak. Przygotowałem sobie formułkę, jak mam się przedstawić, wykułem ją na blachę. Trenowałem przed lustrem, żeby się nie stresować - opowiada Klaja.

Globalna firma z Polski ubiera najlepszych sportowców na świecie

- Trzeba się otrzepać jak zawodnik po przegranym meczu i podejść do następnego. Jeśli będzie szansa i będzie jakiś kolejny konkurs, czy zaproszenie do rozmów ze strony PKOL, to podejdziemy do tego. Ja może mam tylko żal, że nie ubieramy tych sportowców, bo to jest dla mnie pewien element dumy narodowej - dodaje Klaja.

Produkcja nie tylko w Chinach

- My w Polsce wyprodukowaliśmy w zeszłym roku 335 tysięcy sztuk towarów. Bardzo chętnie byśmy wyprodukowali 3 miliony sztuk towarów, tylko niech zgłoszą się do nas jeszcze szwalnie, o których nie wiemy, które mogą dla nas tą produkcję robić. Bo to jest bariera, z którą my się zmagamy - twierdzi Klaja.

Według niego mitem jest to, że produkcja w Chinach jest tańsza i to główny powód dla którego firmy odzieżowe korzystają z tamtejszych fabryk. - W Chinach szwaczka zarabia od 1000 do 1500 dolarów. My szyjemy tam głównie produkcję bardzo specjalistyczną. Warunki pracy w szwalniach chińskich, gdzie są technologie, gdzie są roboty, jest zaawansowany system ERP, znacząco się poprawiły. Chiny nie są już tanim krajem.

(...) Druga kwestia to jest bariera technologiczna. Niestety, pewnych rzeczy w Polsce po prostu nie ma, chodzi o maszyny. My nie mamy swoich zakładów, my korzystamy z partnerów. Chcieliśmy otworzyć szwalnię, zaczęliśmy rekrutować szwaczki. Przychodzi do mnie kierownik i mówi, że mamy problem. Co, nie ma szwaczek? Są. To jaki jest problem? 90 proc. szwaczek powiedziało, że jak damy umowę o pracę, to one nie przyjdą do pracy, bo stracą przywileje, jakieś 500+, czy 800+ - opowiada Klaja.