Zatonął luksusowy jacht. Wśród zaginionych kontrowersyjny miliarder

Według informacji przekazanych przez włoską straż przybrzeżną wypadek miał miejsce około godziny 5:00 rano, po gwałtownej burzy. Lokalne media donoszą, że przyczyną katastrofy mogła być trąba wodna, która uderzyła w statek. Kilku rybaków zgłosiło, że zaobserwowali to zjawisko około godziny 3:55.

W wyniku katastrofy jedna osoba zginęła, a sześć uznano za zaginione . Służbom ratunkowym udało się uratować 15 pasażerów, w tym roczne dziecko. Osiem osób przewieziono do lokalnych szpitali, ale ich stan jest stabilny. Wrak jachtu spoczywa na głębokości około 50 metrów, gdzie nurkowie prowadzą poszukiwania zaginionych.

Tajemniczy miliarder wśród zaginionych pasażerów

Wśród osób uznanych za zaginione znajduje się miliarder Michael Lynch, znany brytyjski przedsiębiorca z branży technologicznej. 59-letni Lynch to założyciel firmy Autonomy Corporation oraz współtwórca przedsiębiorstwa Darktrace, specjalizującego się w cyberbezpieczeństwie.

Lynch to postać kontrowersyjna w świecie biznesu. Niedawno został oczyszczony z zarzutów oszustwa na wielomiliardową kwotę. Sprawa dotyczyła transakcji z 2011 roku, kiedy to koncern HP kupił firmę Autonomy za 11 miliardów dolarów. Rok później HP ogłosił odpis w wysokości 8,8 miliarda dolarów, twierdząc, że doszło do "nieprawidłowości księgowych". HP oskarżyło Lyncha o zawyżenie wartości start-upu i oszustwo.