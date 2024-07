Zatrudnisz się nie tylko w Biedronce na jeden dzień. Tyle można zarobić

Praca na tydzień lub dzień? To możliwe

Dodaje, że zdarzają się jednak także krótsze umowy, np. tygodniowe. - Zaletą umowy o pracę tymczasową jest to, że w przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych, w zasadzie w niewielkim stopniu różni się od zatrudnienia etatowego. Przysługuje nam urlop, odprowadzane są wszystkie składki, a to oznacza także pełne świadczenia - tłumaczy. - Podstawową różnicą jest to, że ta umowa zawierana jest na konkretny okres, np. tygodnia czy miesiąca - dodaje.