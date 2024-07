Zgrzyt w danych z europejskiej gospodarki. Usługi z rekordem, produkcja spada

Jednocześnie Eurostat zwraca uwagę na zupełnie odmienną sytuację w przemyśle. Jak czytamy w raporcie: " produkcja przemysłowa UE odnotowała spadek w ujęciu miesięcznym w maju, odwracając wzrost zaobserwowany w kwietniu. Szersze spojrzenie na zmiany miesiąc do miesiąca w sektorze przemysłowym ujawnia raczej negatywny trend od początku 2023 r., kulminujący w spadku rok do roku w maju 2024 r." - podaje Eurostat. Te dane sugerują, że sektor przemysłowy w UE nadal zmaga się z trudnościami.

Stabilny handel detaliczny i spadek inflacji

Nastroje gospodarcze i dodatkowe wskaźniki

Z innych istotnych wskaźników odnotować trzeba te dotyczące ważnego rynku energii. Import produktów energetycznych do UE nadal spada. To sugeruje postępujące zmiany w strukturze importu energii do UE, co może mieć związek z polityką energetyczną i klimatyczną Unii.