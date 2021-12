Ziobro uderza w Unię. TK ma zająć się mechanizmem "pieniądze za praworządność"

Ziobro zaskarża mechanizm warunkowości do TK

Na decyzję TSUE nie zamierza jednak czekać minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Kieruję dziś do TK wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją europejskiego rozporządzenia ws. mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności - przekazał w czwartek.

Jego zdaniem, interpretacja rozszerzająca przepis Traktatu o Funkcjonowaniu UE prowadzi do nadużycia uprawnień przez organy, które zdecydowały się tak sformułować swoje nowe uprawnienia i w konsekwencji jest sprzeczna - jego zdaniem - z literą i duchem traktatów i polskiej konstytucji.

To nie koniec, ponieważ lider Solidarnej Polski zapowiedział wniosek do władz swojego ugrupowania. Dotyczyć ma on uchwały o wycofaniu się Polski z pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.