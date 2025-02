Złoty i dolar reagują na decyzję Donalda Trumpa. Polska waluta pod presją

Rozporządzenie przewiduje nałożenie 25 proc. ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych obłożonych niższym cłem 10 proc. oraz dodatkowych 10 proc. ceł na towary z Chin. Nowe stawki wejdą w życie we wtorek 4 lutego .

Towary objęte cłami warte setki miliardów dolarów

Na produkty z Kanady obowiązuje cło w wysokości 25 proc. Mniejszą stawką objętą są jedynie: gaz, energia elektryczna oraz ropa naftowa. W tym wypadku cło ma wynieść 10 proc. Wartość ostatniego z surowców, sprowadzonego przez USA do Kanady w zeszłym roku, wynosi niemal 100 mld dol.

W przypadku produktów z Meksyku eksperci cytowani przez AP zwracają uwagę, że południowy kraj jest dla USA liczącym się eksporterem samochodów i części samochodowych. Wielkość rynku sięga rocznie ok. 150 mld dol. Cła uderzyły też w alkohole. W przypadku popularnej tequili wielkość importu do USA z Meksyku sięga ok. 5 mld dol.