ZUS gotowy do realizacji nowego programu. Rodzice dostaną nawet 1900 zł miesięcznie

1 października ruszy nabór wniosków do programu "Aktywny rodzic" , który zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, w tym tzw. babciowe. Na to samo dziecko co miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno ze świadczeń.

Nowy dodatek dla rodzica. Pieniądze w listopadzie lub grudniu

ZUS zapewnił, że jest już gotowy do realizacji programu. Według szacunków Zakładu z "Aktywnego rodzica" będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia.

"Aktywny rodzic". Oto szczegóły

Tzw. babciowe, czyli świadczenie "aktywni rodzice w pracy", wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie – "aktywnie w żłobku" – ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.