Będzie nowy podatek. Oto kto go zapłaci

Nowelizacja, przyjęta przez Sejm i która czeka na podpis prezydenta, zawiera zmiany w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych. Zgodnie z nimi PCC w wysokości 6 proc. ma objąć zakup co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji - w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej.

Co ważne jednak, nabycie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym będzie zwolnione z podatku.

Zmiany w PCC mają ukrócić rekordowe sprzedaże mieszkań

- Jeżeli ktoś obecnie szuka mieszkania na rynku wtórnym, także w ramach programu bezpieczny kredyt 2 proc ., to jeśli wstrzyma się z zakupem przez kilka tygodni, będzie mógł zaoszczędzić w przypadku transakcji nawet kilkanaście tysięcy złotych - zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Większy podatek. Problem leży gdzie indziej

Dopłaty do kredytów zwiększą popyt

- Podaż mieszkań nie jest z gumy. Popyt, owszem, może szybko się odbudowywać, tak jak dziś, gdy banki na nowo odkręciły kurki z kredytami. Gdy jednak zmiany po stronie kupujących zachodzą szybko, to popyt łatwo może się spotkać ze ścianą - dodaje ekspert.

W samym tylko 2022 roku firmy budujące mieszkania na sprzedaż dostały pozwolenia na budowę 203 tysięcy mieszkań. To o około 88 tysięcy więcej niż mieszkań, których budowę deweloperzy w ubiegłym roku rozpoczęli. W bieżącym roku jest, póki co podobnie – pozwoleń jest więcej niż faktycznie zaczynanych budów. Do kwietnia deweloperzy dostali bowiem pozwolenia na ponad 48 tysięcy lokali, a faktycznie zaczęli budowę ponad 30 tysięcy - wylicza główny analityk HREIT.