Płaca minimalna w górę. Oto jak na podwyżce zyska rząd

Już to kiedyś pisałem, Rząd zarobi na podwyżce poprzez większe wpływy do budżetu, pracodawcy wyjdą na zero bo kwoty brutto podwyżek przerzucą na ceny oferowanych produktów/usług za co zapłacą kupujący, ewentualnie zwolnią kilku pracowników żeby rachunek się zgadzał, a pracownik dostanie podwyżkę niższą o 30% (koszt zus) niż to co przedsiębiorca przerzuci na cenę produktu, a kupujący jeszcze zapłacą od tego wszystkiego VAT. Czyli rząd zarobi, przedsiębiorcy wyjdą na zero, a pracownicy będą w plecy. Podziękujcie jakże dobrotliwej partii.