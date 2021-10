Bój o gotówkę. Egzotyczna koalicja przeciwko premierowi

Dziś przedsiębiorca może przyjąć płatność w gotówce, jeśli należność nie przekracza 15 tys. zł. Uchwalona przez Sejm ustawa podatkowa, stanowiąca podstawę Polskiego Ładu , zakłada zmniejszenie tego progu do kwoty 8 tys. zł. Czyli za każdy towar, za który przedsiębiorca zażyczy sobie np. 8,5 tys. zł, będzie należało zapłacić przelewem na rachunek bankowy lub kartą. Tak, by transakcja była odnotowana, a organy podatkowe mogły ją sprawdzić.

- To kiepski pomysł. Promowanie płatności bezgotówkowych nie powinno opierać się na pozbywaniu się gotówki z obiegu. Trzeba ludzi zachęcać, a nie ograniczać ich możliwości - mówi money.pl osoba blisko związana z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Kuriozum. Warto to poprawić w Senacie i potem taką poprawkę zaakceptować w Sejmie - oburza się współpracownik ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Obaj rozmówcy podkreślają, że to sprawa, o którą nie warto toczyć politycznej wojny w i tak zwaśnionym obozie Zjednoczonej Prawicy. Ale że ustąpić powinien premier Mateusz Morawiecki.

Dzień po prezydencie

Z informacji money.pl wynika, że specyficzna koalicja będzie chciała wymóc na premierze Mateuszu Morawieckim, by wycofał się z pomysłu zmniejszenia limitu. Tym bardziej, że uchwalenie tego rozwiązania zostało uznane za policzek wymierzony prezydentowi.

Dzień przed uchwaleniem kontrowersyjnej ustawy podatkowej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która ma ułatwić obrót gotówką. W nowelizacji tej - mówiąc najprościej - znajduje się obowiązek umożliwienia płatności także w gotówce. Co do zasady przedsiębiorca nie będzie mógł ograniczyć sposobu płatności jedynie do zapłaty przelewem lub kartą.