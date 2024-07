Ceny alkoholu w górę? Minister zabrał głos ws. podatku

polak maly 25 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Panstwo ma dziury w budzecie.Najlatwiej podnosic podatki.Te podatki od papierosow sa juz astronomiczne.Jesli zas chodzi o to co dla zdrowia jest bardziej niebezpieczne to oczywiscie alkohol.Na razie tych podatkow od alkoholu podnosic nie beda.Boja sie reakcji ludzi, bo wiecej pije niz pali.Cukier tez jest szkodliwy dlatego podniesli podatki.Idac dalej tym tokiem myslenia to wszelka zywnosc obecnie produkowana tez jest szkodliwa dla zdrowia i tez nalezaloby podatki na zywnosc podniesc.Panstwo powinno szukac oszczednosci tam gdzie one sa, czyli u nowobogackich i rzadowych milionerow.Powinny place w kraju byc zreformowane.