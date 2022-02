Czy sklepy obniżyły VAT? Przedstawiciel branży potwierdza. I ostrzega przed optymizmem

Wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdza, że sklepy obniżyły stawkę podatkową na wszystkie artykuły uwzględnione w tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Jak stwierdził, łatwiej do nowych przepisów było przystosować się największym sieciom sklepów, które mają m.in. rozbudowane działy IT.

- Natomiast dla najmniejszych sklepów, prowadzonych przez jedną, dwie osoby jest to bardziej obciążające; przedsiębiorcy tacy mają bowiem dużo pracy związanej z bieżącym prowadzeniem sklepu - wyjaśnił. Przestrzega też przed wiarą w to, że wszystkie artykuły będą tańsze dokładnie o 5 proc. wartości.

Krótki czas był wyzwaniem

Zwrócił też uwagę na to, że cały czas doświadczamy wzrostu kosztów. Obejmuje on w zasadzie wszystkie kategorie produktów i usług, ponadto ma on charakter ciągły i dynamiczny.